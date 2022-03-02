大聯大(3702)今日舉辦法人說明會， 會中就當年業界最熱議題半導體緊張、美聯準會Fed升息等議題均提出看法，大聯大為球最大的半導體零組件通路商，認為目前半導體從晶圓製造到封測都沒有看到交貨周期縮短的狀況，尤其是需要高壓的成熟製程，該狀況有舒緩至少要到年底。

大聯大身為全球最大的半導體零組件通路商，談到半導體缺料問題，副總經理林春杰表示，半導體缺貨狀況以供應面來看，現在從晶圓製造到封測目前來是沒有看到交貨周期縮短的狀況，尤其是需要高壓的成熟製程更缺，這部分的紓解至少要年底，至於先進製程，產能慢慢都可以符合市場需求，下半年有一些產品線可以恢復正常，但目前交期都還是很長。

談到美國聯準會Fed升息，財務長袁興文，大聯大的財務支出是相對營收來看，去年財務支出占營收0.26~0.27%，今年Fed升息下，預計會提升到0.3%左右，較去年同期多出0.1~0.2%的影響，但以往最高峰是落在美中貿易戰約0.4~0.45%。