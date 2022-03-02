銀行股在連兩個交易日下跌，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)歐洲分公司被迫關閉之後，歐股的銀行股準備迎接更多的波動和下跌。

歐洲主要銀行股類股指數周二下跌5.6%，周一下跌4.5%。歐洲主要股市指數期貨周三晨間開盤走跌。

目前在歐洲周三晨間之際，俄羅斯沒有停止攻擊的跡象。美國總統拜登(Joe Biden)稍早指責俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)，領導人毫無概念，「不知道將會發生什麼」。

據消息人士透露，本周受衝擊最大的銀行股，包括奧地利的奧合國際銀行(RBI)，目前正在尋求撤離俄羅斯；雖然RBI已經出口否認。

奧地利金融管理局(FMA)表示，歐洲央行(ECB)已經下令關閉俄羅斯最大銀行Sberbank的歐洲分支。ECB此前曾警告，俄羅斯入侵烏克蘭後，由於存款擠兌，該行面臨破產。

Sberbank表示，在歐洲分公司面臨大量現金流出，員工和財產安全遭到威脅，該行將離開歐洲市場。

Sberbank在奧地利、克羅埃西亞、德國和匈牙利等國家營運，截至2020年12月31日，它在歐洲的資產價值為130億歐元。