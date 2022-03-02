蘇花改花蓮段中仁、仁水隧道區間測速於228連假首日正式啟用，南下車潮湧入約1萬5千輛次，較去年同期交通量增加約5％，車行速度仍算順暢。3天假期結束，縣警局調閱資料，這2座隧道連假取締了47件超速違規，且多為外地車，嚴重者可吊扣駕照。

蘇花改花蓮區段的中仁、仁水隧道，皆設有區間測速設備，警方說，這套系統原訂去年初啟用，期間碰上資安問題，經檢測合格，於2月26日上午8時起執法。啟用時間剛好是228連假，警方已在假日前提出宣導，切勿超速，不過仍有駕駛不遵循車速。

花蓮縣警察局交通隊指出，中仁隧道速限70公里、仁水隧道速限50公里，超速處新台幣1200元以上罰鍰；違規行駛避車道、路肩可處900元以上至1800元以下罰鍰；若嚴重超速6公里，還可處6000元到24000元罰鍰，並吊扣車牌6個月。另外，禁止車種駛入隧道可處900元以上至1800元以下罰鍰。

由於228連假碰上好天氣，花蓮縣飯店住房率都達8成以上，南下車潮湧入約1萬5千輛次，較去年同期交通量增加約5％，車行速度仍算順暢。連續假期過後，警方調閱資料，發現仁水隧道有22件超速案、中仁隧道取締25件，總計47件，違規項目皆為超速違規，且多為外地車輛。

交通隊指出，區間測速啟用是希望駕駛藉由速度管理，降低交通事故的發生，隧道內務必保持穩定正常速度行駛，切勿忽快忽慢。違規駕駛，近期將依規定製單告發。