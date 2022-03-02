潤泰新（9945）今（2）日代子公司潤泰建設公司公告「新北市板橋區江翠段合建案」，加碼簽下土地，基地位於江翠段66地號，面積逾1138坪，預計與地主採合建分屋方式合作，未來可分回比率約5成。

今天潤泰新公告，取得一筆合建案土地，地點位於新北市板橋區江翠段66地號等共5筆土地 ，基地面積約為1138.19坪，分配比例方面，地主分配比例50％、建方分配比例50％。

潤泰新表示，該合建案採合建分屋方式進行合作，潤泰新預計投入總建造成本，約為14億2366萬元。

潤泰新在多筆新案完工交屋，及南山人壽獲利大幅衝高下，全年業績亮眼，營收272.43億元創新高，去年前三季稅後淨利145.16億元，EPS達7.13元，獲利大躍進，市場預期股利可期。2022年業績能見度佳，營建新案完工入帳有機會超越去年，加上轉投資南山人壽、潤弘等多隻金雞母，可望推升獲利表現。