桃園機場捷運通車五周年，總運量突破1億旅次，拉進台北、新北、桃園之間的距離，配合當地建設發展、人口紅利，對沿線區域房市挹注活水。有巢氏房屋根據內政部實價登錄資料，統計近五年機捷各站點周邊800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易量及房價變化，沿線房價幾乎全上揚、站上2字頭，唯A6泰山貴和站房價微幅下跌5％內。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，機捷各站漲勢明顯，主要是剛通車時，房價基期低，加上區域內建設陸續完成、機能成熟，吸引人口流入置產，跟著捷運買屋，成房市最大成長動能。

其中，以A18高鐵桃園站漲幅奪冠，2021年平均單價已較2017年同期漲47.5％，增幅驚人，A7體育大學站和A4新莊副都心站分別以42.4％和31.1％的漲幅位居二、三名，A23中壢車站周邊中古屋產品尚有1字頭，但受到大環境帶動，也已逐步往2字頭靠攏。另外，觀察其2021年交易量，A4新莊副都心站周邊住宅交易最為熱絡，去年交易量達302件，其次是A9林口站的283件，名列第三為A5泰山站，以274件的成交量緊跟在後。

漲幅排名第一的桃園機場捷運站為A18高鐵桃園站，2021年住宅均價為每坪32.3萬元，近五年房價漲幅高達47.5％。

有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店店長李雯華表示，A18位處青埔特區，除了擁有高鐵、機捷共構優勢，IKEA、Xpark水族館、華泰Outlet、新光影城等開發利多皆位於此，商業氣息濃厚、食衣住行育樂完善，還有青埔國小、青埔國中明星學區加持，多座的公園綠地，近年來吸引許多雙北客、竹科客跨區來買房，用通勤時間換取房價與居住品質。

漲幅排名第二是隸屬於桃園上龜山區域的A7體育大學站，2021年每坪住宅均價約為20.5萬，近五年房價漲幅為42.4％，僅次於A18「高鐵桃園站」。

有巢氏房屋林口文青合宜店店長蕭凱文解釋，去年合宜住宅解禁轉手閉鎖期大量釋出買賣，推升其住宅均價上揚。雖然「體育大學站」周邊交通不算便捷，多仰賴開車和機捷，但因靠近新北林口、新莊、泰山，又是機捷在桃園的第一站，在比價效應下，一向主打親民低總價的A7重劃區具吸引力，非常符合首購族群需求。