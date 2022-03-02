俄烏衝突持續，因俄羅斯占全球CPL（己內醯胺）供應3％，並為亞洲CPL主要供應國之一，引發法人預期，若國際制裁發酵，CPL報價有望蠢動攀揚。中石化（1314）表示，目前稼動率維持滿載，終端需求平穩，3、4月逐步進入下游服飾需求旺季，有利第二季CPL報價行情。

此外，台積電（2330）決議赴高雄投資設廠，烘托中石化高雄資產受惠看俏。中石化先前順利標出高雄市前鎮區經貿段五小段7地號及7-1地號，交易總額23.8億元，溢價率15.6％，中石化還有一筆位於高雄市前鎮區憲德段二小段3地號尚未標出，將規劃伺機標售。

中石化近年以「石化事業」、「土地開發」雙主軸為發展策略。石化事業以兩岸質量整合為布局考量，除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設也持續推進，合計投資規模逾340億元。

因應大陸提高CPL自給率，中石化向下游PA 6進行垂直整合，鎖定紡織、工程塑膠產業、運動休閒、車用、醫療設備、智慧3C、5G等工塑產業領域；PA 6營收比由3％逐步提升到16％。

大陸如東威名石化一貫廠已產出PA，CPL原料環己酮也試車完畢。苗栗頭份則推動「精細化工」轉型，布局OPP下游光學衍生物、二元醇系列單體，已動土興建。

除高雄資產開發外，中石化苗栗縣頭份市雙喜段（面積1888.27坪），透過合建分售（地主20％、建方80％）營運模式，委託子公司鼎越開發負責建造及銷售，預計興建透天店面結合公寓大樓之集合住宅，搶進竹南科上班族購屋商機。

中石化台北市京華廣場開發案預計打造多功能Grade A+國際頂級商辦園區，將融入ESG理念兼以取得LEED、WELL等國際標章為標準，計畫9月取得建照，聯貸由新光銀行主辦。