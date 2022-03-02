42歲大陸氣質女星董璇和高雲翔離婚後，就積極展開新生活，演藝工作更加經營的有聲有色，整個人散發獨立自信的光彩，平時會透過社群分享生活點滴的她，近日和5歲女兒穿上同款美人魚服裝，唯美畫面讓網友都驚艷不已。

董璇和女兒穿上同款美人魚服裝，在水下擺出各種優美姿勢，只見董璇皮膚白到發光，渾圓胸型和纖細蠻腰相當搶鏡，大秀完美好身材，一點都不像是生過孩子，。

董璇和女兒一起扮成美人魚。(圖／取自董璇微博)

董璇身材比例完美，女兒也遺傳好基因。(圖／取自董璇微博)

而董璇也誇讚女兒第一次游就來了個水中後空翻，讓教練都直呼下次要穿上腳蹼，不然追不上她，「這個可能是基因問題了」，只見5歲愛女輕鬆在水中游來游去，母女互動畫面溫馨又相當唯美。

其實，董璇之前曾曬出1家三代的同框照，表示「一家三代大型比美現場，誰贏了」，並曬出與媽媽、女兒的合影，只見女兒越大越像董璇，水汪汪大眼相當可愛，媽媽也是凍齡美魔女，保養得宜看不出年紀，讓網友都驚呼這一家人的基因實在太強大了。

董璇一家三代基因強大。(圖／取自微博)

董璇和男星高雲翔有過一段8年婚姻，但高雲翔2018年在澳洲捲入性侵風波後，婚姻也在隔年畫下句點，恢復單身的她，把重心放在女兒和演藝事業上，在戲劇、綜藝都表現亮眼。