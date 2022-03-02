中國附醫全方位聽覺健康中心副院長陳光超指出，人工電子耳分為兩個部分，內部「接受器與電極」，須由專業耳科醫師手術植入內耳；外部「線圈與聲音處理器」，手術後由聽力師開機及調整。（中國附醫提供／馮惠宜攝）

戴口罩無法讀唇語 聽損教授和家人溝通要靠SIRI

「醫師，我本來聽力就不好，現在大家因為防疫都戴口罩或面罩，我即使戴最貴最大功率的助聽器也聽不清楚…」53歲鍾教授於7、8年前，開始聽力退化，近年雙耳戴助聽器仍是重度聽損，原本還可讀唇語溝通，但疫情一來人人戴口罩讓他幾乎無法和人溝通，即使和家人還必須請對方用寫的或手機呼喊Siri跳出文字才能溝通。

53歲鍾教授於7、8年前，因經在家常重複詢問問題，以及連自己養的鸚鵡叫聲也聽不到，才驚覺自己聽力受損，雖然配戴助聽器，但聽損狀況持續惡化，疫情爆發前，他還能利用讀唇語來判讀對方的語意，但隨著疫情爆發，口罩卻成了他的阻礙。

因生活溝通過於不便，鍾教授去年中至中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心尋求副院長陳光超治療，並在右耳植入人工電子耳，如今他終於可以聽到聲音，恢復正常的溝通。

陳光超說，理解語音要靠清晰的聽力及嘴型和面部表情的解讀，聽力損傷者即使戴了助聽器，也常利用靠近音源，加上讀唇來理解對話內容，戴口罩會降低音量也阻隔嘴型和表情，而線上視訊聲音透過電子設備播出後容易失真，這對聽損者的處境更是雪上加霜，疫情以來，此類個案求診人數大幅上升，此時，人工耳蝸（人工電子耳）可為安全有效的治療選擇。

陳光超指出，人工電子耳是重度聽力損失（＞70分貝）患者的治療首選，由專業耳科醫師手術將內部「接受器與電極」植入內耳，外部則有「線圈與聲音處理器」手術後由聽力師開機及調整。其原理為掛在耳後的處理器接收聲波，訊號傳入內耳的電極刺激聽神經產生聽覺。與助聽器相比，人工電子耳能提供更清晰的語音並降低環境噪音，減少聽損者對嘴型及面部表情的依賴。

陳光超也說，新式人工電子耳「一體機」體積更小，配戴時隱蔽性更高，加上防水功能、無線充電及無線連接功能，讓說話者的聲音可直接傳到使用者的內耳，克服距離與噪音的影響。而鍾教授考量費用，在右耳植入人工電子耳後經訓練，目前可以恢復跟正常人一樣聽到語音表達和溝通。