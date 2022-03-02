北市8商圈3／12起祭出聯合優惠。（商業處提供）

北市8商圈3／12起祭出聯合優惠。（商業處提供）

台北市商業處集結8處商圈，包含北投溫泉、新中華路影音、南昌家具街、八德、貓空、公館、內湖737、大橋頭延三，更跨縣市串聯南投鹿谷大水堀商圈，自3月12日起至4月30日止舉辦商圈巡迴音樂會，邀請知名樂團、人氣歌手接力熱鬧開唱，各商圈更結合數位五倍券推出消費優惠活動，至部份商圈指定店家不限金額消費，並於商圈粉絲團留言標籤活動名稱，即可獲得商圈精美好禮抽獎機會。

北市副市長黃珊珊表示，去年到今年北市因為疫情少影響，今年的任務就是「振興、振興、振興」，也會開線上、現下整合的課程，供商圈學習，並舉辦許多振興活動，今年商圈相關補助款就編列2100萬，希望商圈能過在疫情過後的「報復性消費」搶到商機，8商圈整合一起，把商機留在台北。

黃珊珊說，去年在全民經歷過疫情的嚴峻挑戰後，今年1月北市推出「台北市後疫情時代產業數位轉型政策白皮書2.0」，透過建構「台北數位生態圈」，以數位基礎建設等9大政策主軸，加速商圈店家進行虛實整合，同時也深化市民朋友使用數位化支付工具的使用習慣，歡迎市民朋友多加使用無接觸、便利的無現金支付。

台灣商圈產業觀光發展聯合總會長周水美總表示，疫情趨緩之際，本次活動以「集氣」的概念為發想主軸，結合數位五倍券的優惠推廣，辦理「全民集氣 五告給力」音樂會活動，主打商圈「集人氣」、「集買氣」、「集福氣」的核心訴求，串連各大商圈以巡迴辦理的方式，將個別的小活動串聯成貫穿各大商圈的主題活動，達到共同行銷的目的，從而擴大活動的影響力，提昇商圈經濟效益。