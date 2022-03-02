中國外交部發言人汪文斌2日主持例行記者會表示，關於烏克蘭外長期待中方進行停火斡旋，中烏之間保持著暢通的溝通管道，中方將繼續推動局勢緩和。目前撤僑工作仍在各方共同努力下有序推進。中俄雙方也將繼續開展正常的貿易合作。

汪文斌指出，連日來中國外交部及駐有關國家使領館多方協調，多措並舉，支持協助在烏中國公民通過多種方式向烏克蘭周邊國家轉移。目前有關工作仍在各方的共同努力下有序推進。中國外交部及駐有關國家的使領館將繼續全力保護在烏中國公民安全，持續為轉移撤離同胞提供支援和協助。請在烏中國同胞不論在駐地還是在旅途當中注意安全，規避風險。

汪文斌表示，關於烏克蘭外長期待中方進行停火斡旋，中烏之間保持著暢通的溝通管道。中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，歡迎俄烏雙方啟動和平談判，希望雙方繼續保持對話談判進程，尋求照顧雙方合理安全關切的政治解決之道。中方將繼續為推動烏克蘭局勢緩和發揮建設性作用。

至於記者提問，目前西方國家都在制裁俄羅斯，中國會不會繼續購買俄羅斯的天然氣？是否對中方有影響？

汪文斌說，已經多次回答過這個問題，我也願意再次重申，中方堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。