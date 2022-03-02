南部科學園區營業額在積體電路產業的領航帶動下，表現不受疫情影響，持續大步邁進，去年營業額正式出爐，不但一舉衝破兆元大關，達1兆948.84億元，成長率更達29.15％。

營收占比最多的積體電路產業，因受惠全球半導體供不應求情勢及漲價效應，營收達7556.52億元，較去年同期成長38.25％；排名第2的光電產業，受惠電視、IT面板需求熱絡，以及廠商持續開發車用、醫用面板等高值化新應用，營收達2493.28億元、成長達17.45％。

營收占比排名第3的精密機械產業，原受疫情影響所帶來需求衰退的工具機市場，在疫情逐步控制後，目前在全球各地市場都已逐步回溫，再加上受惠半導體產業供不應求所帶來的大幅全球擴產，不僅營收全面翻紅，並創歷史新高，營業額達481.10億元，較去年同期成長24.67％。

此外，通訊產業也在5G科技世代發展以及手機、物聯網及低軌衛星相關需求帶動下，營業額為166.40億元，較去年同期成長30.73％。

南科管理局表示，2021年底南科就業人數為8萬4050人，較2020年底增加4029人。2021年有效核准廠商254家，新引進20家廠商，新引進廠商投資金額75.5億元。