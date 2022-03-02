雲林縣北港鎮雞農飼養「藍寶堅尼雞」，搶攻高價雞市場。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮雞隻養殖業者搶攻高價雞市場，最近引進有「雞界藍寶堅尼」之稱的印尼西馬尼烏雞，此雞毛皮骨肉都是烏黑色，外型獨特，在國外被視為吉祥物，且肉質鮮美，不過1隻要價逾萬元，因此大多是買來觀賞用，目前已有熟客訂購，極具市場潛力。

北港鎮「台雞店」以養殖火雞、蛋雞為主，負責人陳炳炎為了多元經營，最近嘗試飼養30餘隻「藍寶堅尼雞」，為了照顧這些高價雞，特別準備1處專屬雞舍，每天由專人看顧，有些母雞已開始生蛋，若順利孵化，可望進一步擴大飼養。

陳炳炎表示，純種「藍寶堅尼雞」全身烏黑，不過引進台灣後，可能與一般雞隻繁殖下一代，因此外觀會有些變化。經過觀察，「藍寶堅尼雞」個頭雖不大，但野性較強，活動力大很會飛，與一般蛋雞、肉雞有所不同。

有人把「藍寶堅尼雞」與烏骨雞作比較，陳炳炎分析，「藍寶堅尼雞」源自印尼，羽毛黑到發亮，外型有點像鬥雞，看起來很威風；烏骨雞來自大陸，羽毛膨鬆，感覺比較可愛。肉質方面，「藍寶堅尼雞」肉質鮮嫩，烏骨雞則是很受歡迎的燉補雞肉。

陳炳炎說，國外把「藍寶堅尼雞」視為寵物雞，有些國家民眾還認為牠全身烏黑，充滿神祕感，是可以帶來好運的「幸運雞」。目前台灣飼養的「藍寶堅尼雞」並不多，物以稀為貴，所以價格仍居高不下。

陳炳炎指出，台灣傳統觀念認為食物「見黑3分補」，因此他嘗試逐步繁養「藍寶堅尼雞」，若產量提升價格便能降低，從觀賞雞轉型為肉雞，讓更多人吃到這種極具特色的雞肉。