和勤(1586)2月合併營收1.90億元，年成長12.42％，創下同期新高；累計前2月營收4.62億元，年增9.37％，亦為歷年同期新高。公司表示，大陸主流車款晶片供應逐漸穩定，第一季可望延續去年第四季旺季效應，此外，多項新品於3月開始量產，隨著新品出貨規模增加，今年營收逐季走高。

和勤2月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.30億元，佔比68.76％；硬碟機構件（VCM Plate）0.52億元，佔比27.63％。汽車零件部分，受惠主流車款晶片供應穩定與美系電動車大廠零件增量，由於公司鼓勵員工農曆年後盡早返崗，即使2月工作天數較少，營收仍是歷年同期最高；硬碟（HDD）零件有8成以上供應高階儲存硬碟機種，且增加新客戶訂單，終端客戶涵蓋全球前三大品牌，今年硬碟零件的出貨穩定成長。

去年因應原物料成本上漲與新台幣升值，和勤與客戶協商調漲價格，也同時進行產品換代，結束掉毛利不佳的產品，增加高毛利產品比重，漲價與產品組合優化效應於今年同步發酵，營收規模、毛利率均提升，有望拉動獲利。

今年是和勤新品量產爆發的一年，產品組合將更加優化。在新能源車零件方面，美系電動車大廠在高壓開關平台件、門鎖零件外，還將增加剎車系統零件；其他新能源車品牌除了座椅、門鎖零件，也布局模組化電驅零件。

汽車零件方面，跨入單價較高的重卡零件，3月開始量產；此外，和勤與全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納等主要客戶深化合作關係，已爭取到日系、韓系品牌門鎖、座椅等平台件訂單，未來可望持續增加品項，並跨入新能源車電驅類產品的合作。