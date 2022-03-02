二極體廠強茂(2481)公開收購虹冠電(3257)，截至3月2日已達最低收購數量5%，強茂表示，此次公開收購條件已經成就，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款規定公告，強茂表示，此次公開收購係基於財務性投資目的，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作。

強茂2月14日董事會通過以每股80.8元公開收購虹冠電(3257)已發行普通股股份，公開收購期間為2022年2月16日至3月17日止，預定最高收購數量為2400萬股(約30%股權)，最低收購數量為400萬股(約5%股權)，強茂今天公告，截至3月2日下午14時26分，應賣股數總計為421萬9778股，已達最低收購數量400萬股(約當公司於經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示民國110年12月17日最後異動之已發行股份總數7998萬6590股之5%)，此次公開收購條件已經成就，爰依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第19條第2項第2款規定公告。

強茂產品包括二極體、TVS突波抑制器及電晶體，近年來專注於MOSFET、IGBT、FRED、Schottky、ESD Array等相關產品之設計開發，並佈局第三代半導體材料碳化矽(SiC)，可應用於資料中心、工控、車用，電動車及5G等高階市場；虹冠電為電源管理IC供應商，產品包括功率積體電路、電源模組、場效電晶體、快速恢復二極體。

強茂表示，公司將持續公開收購虹冠電公司普通股至民國111年3月17日下午3點30分止，欲參與應賣虹冠電公司普通股之股東，請持證券存摺與留存印鑑至原開戶證券商處，辦理應賣手續。

強茂指出，此次公開收購取得虹冠電普通股股份，主要係基於財務性投資目的；中長期而言，強茂投資虹冠電除了可以認列合理的投資收益外，亦希望能據此尋求雙方進一步的合作，包括但不限於：擴充產品線組合、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。