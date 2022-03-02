桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部附近居民，長期飽受軍機起降噪音困擾，國防部自2020年起補助當地航空噪音，今年擴大範圍補助3400戶，每戶上限1萬元，因軍方每天受理名額僅100名，有民眾凌晨3點就到現場排隊，尚未到受理時間人龍綿延數公里，民眾氣得大罵簡直比搶疫苗還難排。

桃園市議員徐玉樹要求龍潭區公所與軍方協調，軍方同意即日起每日不限100件，凡上午8點到12點、下午1點至5點送件一律受理，後端審查後將個別通知申請民眾，軍方也將調整收件方式以文字說明，通知各里里長傳達。

桃園軍機噪音補助自3月1日起，由軍方派人在龍潭區公所受理，預算優先提供航道周邊里鄰，包含龍潭全區、大溪區12里、平鎮區東勢里，補助上限1萬元購買空調或除溼機，已申請過者不得再申請。有民眾首日清晨5點排隊，竟被告知當日名額已滿，昨天甚至提早到凌晨3點來排隊才成功申請，上午不到8點排隊人龍已綿延數公里，長輩不堪久站排隊，氣得大罵根本受折磨。

徐玉樹說，軍方補助美意卻因現場混亂大打折扣，有上班族特地請假來排隊，卻連續2天都沒排到，建議可以分區分里別受理讓人潮分流，或是可開放網路申請等，希望軍方能夠多點變通方法。陸軍航特部說，原先每日受理100名是因書面資料多，安排人力現場審查，若有遺漏可立即指導現場補件，省得民眾要跑好幾趟，未料來的人潮實在太多無法消化，最後只能先收資料再帶回去審查，讓民眾不用現場排隊久候。