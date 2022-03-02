培根是許多人早餐中的常見食物，一般認為培根屬於肉類，甚至認為是可攝取蛋白質的來源，不過營養師表示，其實培根不是肉類，而是油脂類，並揭穿4種最容易被搞錯的食物分類，真相曝光讓一堆人驚呆，原來一直在吃油！

營養師林俐岑在粉專指出，近日在幫月子中心看菜單，和廚師討論菜色時才知道，原來很多人都搞不清楚食物分類，包括培根不是肉類、玉米不是蔬菜、青豆仁不是豆類也不是蔬菜，而酪梨則不屬於水果類。

林俐岑解釋，培根的油脂比例高達9成，又以飽和脂肪居多，屬於油脂類，不屬於豆魚蛋肉類，攝取過多容易造成血脂異常等健康問題；玉米含有豐富的碳水化合物，所以是屬於全榖雜糧類食物，玉米筍才是就屬於蔬菜類。

常見三色蔬菜中的青豆仁，因為碳水化合物含量高，因此屬於全榖雜糧類，不是豆魚蛋肉類，也不屬於蔬菜類；至於酪梨由於富含不飽和脂肪、維生素A、E、多種礦物質及微量元素，不屬於水果類，而是油脂類，每40公克的酪梨為一份油脂的分量，吃過量還是會胖。

真相曝光讓一堆人意外，原來一直在吃油，林俐岑提醒，食物分類和植物不同，是依照它的營養素來分，許多想減肥的人，因搞不清楚食物分類而吃錯或吃過量，不僅體重降不下來，甚至還可能吃出高膽固醇。