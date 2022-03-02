民進黨英系立委羅致政。（資料照片）

烏俄開戰，立法院法制局建議，台灣戰鬥部隊已有人力不足問題，加上少子化趨勢，建議政府適時回復「徵兵制」。對此，民進黨英系立委羅致政表示，台灣並沒有廢掉徵兵制，只是縮短到四個月，要不要適度加長役期，在這個時間點上討論，應該會是比較正面的態度。

行政院長蘇貞昌3月1日率各部會赴立法院，進行日本福島及周邊食品輸入管制措施及我國因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項專案報告及備詢。

根據《中評網》報導，羅致政1日接受媒體訪問時表示，對烏克蘭局勢，台灣民眾都有相當強烈的感受，只有自己有決心、有能力捍衛自己，國際才會聲援。

羅致政強調，台灣一直是「徵募並行」，並沒有廢掉「徵兵制」，只是縮短到四個月，要不要適度加長役期，讓士兵在戰爭時有更大能力採取必要對應，這是可以討論的議題。在這個時間點上，這樣議題的討論應該會是比較正面的態度。

另外，民進黨立委蔡適應1日也說，4個月軍事訓練役，可能連成為合格步槍兵都有困難，國防部除可考慮「增加服役役期」外，也可增加「後備教召」訓練能量。

蔡適應認為，我們目前推動4個月軍事訓練役，確實軍事訓練有所不足，可能連成為合格的步槍兵都有困難，適度增加軍事訓練有必要。目前國防部作法是每年教召14天增加訓練時數，這也是做法之一，但重點是我們有沒有足夠訓練場？一是增加服役役期，二是增加後備教召訓練能量，這都可以增強後備戰力，最後由國防部評估。