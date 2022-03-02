中央流行疫情指揮中心今宣布鬆綁機組員的檢疫規定，根據交通部民用航空局統計，新冠肺炎疫情爆發至今，國籍航空公司機組員違規49件、公司違規4件，共裁罰1034萬元。去年8月以後沒有居家檢疫，改為集中管理，違規大幅減少。

民航局表示，2020年3月至今年2月23日止，國籍航空公司機組員違規屬實49件、裁罰474萬元；公司違規者4件、裁罰560萬元，共計53件裁罰金額1034萬元。

個人49件違規中，多為長榮航空與中華航空組員，另有少數案件為其他航空公司；業者違規方面，長榮、華航各有2件。

民航局指出，違反居家檢疫與加強版自主健康管理，可罰10至100萬元；違反一般自主健康管理可罰1置15萬元。至於航空公司違規，違反特別條例最高可罰100萬元、違反飛航作業管理規則最高可罰300萬元。

民航局說，去年8月28日起機組員不得在家居家檢疫後，居檢期間違規0件，違規案件明顯下降，其中有自主健康管理期間違規3件，機上及外站違規2件。