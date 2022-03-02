冠德（2520）建設持續看好全台房市發展，惟認為受到政策打房與國際局勢不穩，房市不會再出現激情演出，但原物料持續大漲，預期2022年房市將呈現「量微縮 價有撐」趨勢，冠德將鎖定自住客層，今年推案重心將聚焦在雙北市、台中三都，籌備總銷約200億元的四筆新案搶市。

冠德建設副總經理張勝安表示，今年主要完工交屋的新案，為新北市三重的「冠德天映」；新成屋也持續銷售入帳，包括「冠德信義」、「冠德微山丘」、「冠德羅斯福」、台中捷運綠線共構宅「冠德文心綻」、「冠德泰極」等；另外，台北市大直「冠德北安」案先建後售，預計今年完工入帳。

張勝安進一步表示，冠德今年規劃要推出的新案，包括新北市三重「冠德太子汽車案」，總銷規模逾100億元；台北市方面，大直都更案「冠德北安」為先建後售案，預估總銷逾15億元；以及中和捷運萬大線中和高中站案，總銷約16億元。

至於總銷逾50億元的台中市北屯區崇德商圈「裕毛屋超市」原址案，基地面積958坪。張勝安表示，看好台中換屋市場，崇德路「裕毛屋」原址土地，預計興建地下4層、地上24層，規劃36-60坪、3-4房及1-2樓店面產品，總戶數共計175戶，預計今年第三季取得建照，最快第四季進場。

冠德表示，台中崇德路新案總體設計將延續企業ESG理念，選擇循環設計與自然材料，融入智慧社區科技，並打造與環境相融的綠色生活，建構住宅永續的生態系。

事實上，冠德建設進軍台中房市的首發作品，就是選擇七期市政路林蔭大道，與台中豪宅建商-龍寶建設共同打造豪宅鉅作「謙臻邸」，正迎60米市政路林蔭大道，天生豪宅門牌，加上鄰近捷運綠線站，高規格精裝修、155坪大器格局，讓高端族群得以立即入住，直到近期，冠德建設才同意釋出保留戶別，在台中豪宅市場掀起話題。

此外，冠德建設為台中獻上拿手捷運共構宅產品，打造台中捷運綠線首座共構宅「冠德文心綻」新成屋，產品規劃30至52坪、2至3+1房，媲美豪宅等級的公設有圖書館、室內泳池、健身房、多功能教室、兒童遊戲室、茶屋、棋藝室、視聽室等，目前整體銷售量已突破5成，每坪站穩5字頭！

冠德建設已在全台推出11座捷運共構宅，涵蓋台北、新北、桃園及台中市，被視為捷運共構宅的鼻祖，繼打造總銷約26億元的捷運共構宅「冠德文心綻」之後，也已拿下台中捷運四維國小站聯開案！

冠德建設表示，有別於「冠德文心綻」的住宅產品設計，四維國小站將推出商辦大樓，預計興建地下5層、地上22層，共計2戶店舖及189戶辦公室，因應中部中小企業主對商辦大樓的需求。

張勝安強調，四維國小站聯開案總銷約15億元，將採取先建後售，預計2023、2024年接近成屋才會對外銷售！