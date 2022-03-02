受惠全球半導體產業蓬勃發展，竹科去年整體營業額達15.9兆元、年增27.7％，創下歷史新高記錄。竹科管理局表示，隨新興應用推陳出新，刺激半導體元件應用需求，帶動晶片設計多元化，搭配晶片代工製造與封測先進技術，預估2022年竹科營業額可望持續攀升。

竹科管理局表示，5G、HPC驅動半導體需求成長，車用、手機等眾多終端產品的半導體含量大增，全球半導體產業蓬勃發展，因疫情、邊緣政治、供應鏈斷鏈及塞港等因素，去年上演了罕見的晶片荒，而台灣居關鍵角色，竹科發揮半導體產業聚落效應，上、中、下游廠商營運動能強勁，加上資通訊產業優異表現，推升台灣在全球高科技產業的地位，也帶動竹科營業額創下歷史新高。

以六大產業營收成長情形來看，光電產業成長35.8％居冠；積體電路產業成長29.2％次之；另外電腦及周邊、生物技術、精密機械及通訊產業成長率依序為26.3％、25.5％、10.4％及3.1％。

去年竹科園區年共新引進49家投資案，投資金額252.1億元，預估三年內可再提供5300人以上就業機會，創造664億元營業額。其中，生技類新核准入區廠商高達43％，其中運用竹科ICT產業優勢結合生技醫藥量能，開發精準健康產品或服務者占了生技業一半以上。

竹科管理局表示，今年極加強銅鑼、宜蘭等園區的招商外，推動新竹園區寶山擴建，與辦理新竹園區舊有標準廠房更新活化，以及生醫園區第三生技大樓興建、開發竹科X基地三棟軟體大樓布局等擴大產業生態系，維持台灣高科技產業競爭力不墜。