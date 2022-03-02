每年農曆年後是轉職潮高峰，屏東縣政府賡續以往於年後舉辦徵才活動，這次於職人町辦理「就業在屏東」為發想的現場徵才活動，現場吸引超過800多位民眾參與，其中430人次遞送履歷表，初步媒合成功211人次，其中錄取職缺以現場技術員／作業員佔比79％，薪資最高3萬6900元；助理人員、技術工程師及儲備幹部也是本次詢問及媒合的熱門職缺。

縣府勞青處表示，建構多元工作媒合平台，是縣府長期推動就業服務之重點工作，本年度規劃了2場次的徵才活動，以「就業在屏東」為主軸，舉辦現場徵才活動，期望以在地就業，幸福加倍提升就業機會，也鼓勵青年能返鄉擁抱希望前進夢想。

除此，為延續屏東挺青年政策，鼓勵青年移居本縣或返鄉就業，縣府推動「青年穩定就業獎助計畫」，年滿15歲至44歲以下之青年符合申請資格，穩定就業滿一年，最高可獲得6萬元穩定就業獎助金，詳細資訊可電洽（08-7558048或08-7534984）屏東就業服務台。

勞青處說，此次徵才仍持續進行，歡迎當天未能到場或有轉業需求及待業中民眾可上勞青處官網查詢或洽屏東就業服務台（08-7534984），透過縣府勞動暨青年發展處就業媒合平台協助縣內廠商能夠找到好人才，並提供有就業需求的朋友求職或轉職更好的選擇。

這次活動邀請超過40家以上知名企業參與，釋出超過1177個以上的熱門職缺，包括太陽能電池及模組大廠-元晶太陽能科技公司、生物整合設計之大江生醫公司、生產專業高爾夫球的明揚國際科技股份有限公司、水處理過濾設備大廠-溢泰實業股份有限公司、鍛造與機械加工-巧新科技工業等，除技術類人員外，亦有業務、資訊及行政等職缺。