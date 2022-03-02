110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽，同樣悶了4天的台灣師大和國立體大2日交手，兩隊尋求本階段首勝，國立體大靠著第3節尾聲一波10比0攻勢超前比數，但台師大在射手黃泓諭單節4記三分球幫助下，72比69險勝，台師大順利開胡，國體苦吞5連敗。

黃泓諭在第4節最後讀秒階段連中兩記外線，當著球隊立於不敗之地，賽後他提到，2月27日複賽第2場對萬能科大手感陷入低潮，出賽27分鐘全場包括三分球8投盡墨，總計11投全數落空、得分掛零，「印象這是我打球生涯投籃最慘的一次，群哥（台師大男籃隊前教頭王志群）在3月1日上午傳訊息鼓勵我，叫我繼續加油。」

雖然遇到找不到投籃準星的一戰，但隊友依然支持黃泓諭出手，2日對上國體他也用11投7中，包括三分球10投6中、進帳全隊最高20分的好表現，助隊搶下勝利，他笑說，未來也想繼續往上打，SBL、P. League+或T1三個聯盟都可以，但「希望是北部球隊，離家近。」

來自新北市的黃泓諭並說，自己從國中就很欣賞學長于煥亞，且兩人一路光榮國中、強恕高中及台師大都是同一所學校，當初因為射手都是穿7號，所以他也選擇7號球衣，認為自己還要再加強防守及傳球視野，增加未來挑戰職籃的能力。

台師大蔣浩文貢獻16分、9籃板，但在第4節一次上籃得分後落地時受傷，雖然要再觀察狀況，所幸並無大礙。

本季執掌兵符的台師大新教頭張容軒，坦言第一次帶隊要學習的很多，他苦笑道：「帶兵第一個球季敗場數，可能比我大學時期還多。因為是新教練，每階段壓力都很大，只能盡量縮短陣痛期，之前找不太到方法時，也下場和師大學弟們一起打球，想藉此更了解球員、找到更好的用兵方式。」

國體主控陳力生因為腿部有點拉傷，此役並未登錄，隊長謝承諳單場貢獻20分，郭翰也力守14記籃板，可惜和勝利擦身而過。

台灣師大蔣浩文16分、9籃板。（大專體總提供）