僑光科技大學舉辦校園徵才博覽會，邀請72家企業，共釋出多達1900個就業職缺及1000個實習名額。（陳淑芬攝）

僑光科技大學校園徵才博覽會，邀請企業到場舉辦說明會，現場擠滿學生。（陳淑芬攝）

大學學測成績剛出爐，僑光技大2日舉辦2022全台首場大學校園徵才博覽會，除媒合學生就業，也有打知名度的附加效果，72家企業共釋出2900個職缺及實習名額。僑光科大董事長陳伯濤表示，僑光科大是培養應用型人才的大學，辦學具體目標是「畢業即就業、就業百分百」，讓人盡其才、產學雙贏。

僑光科技大學校園徵才博覽會今年邀請72家企業，共釋出多達1900個就業職缺及1000個實習名額。其中，友達光電、大立光電、車王電子及聯亞科技等11家企業都有提供超過3萬至5萬元的月薪職缺，學生不但選擇性多，還可直接與廠商面對面交流，銀行、傳產及餐飲業等攤位擠滿洽談學生。

陳伯濤表示，僑光科大是培養應用型人才的大學，辦學具體目標是「畢業即就業、就業百分百」，讓畢業生及大三學生有機會能透過實習與業主長期紮實互動，在熟悉的工作環境中發展會越來越好；業主也可找到工作穩定的人才，大幅減少人事成本。

僑光科大校長余致力則表示，為鼓勵學生積極參與，校方加碼提供僑園築夢「就業輔導」獎學金，最高可達一萬元，媒合學生就業外，並提供額外實質幫助。

僑光科大每年都在3月間領先各校舉辦校園徵才博覽會，大學學測剛在1日公布成績，僑光科大隔天就積極啟動徵才博覽會活動，引人注目，頗有兼打知名度意味。徵才博覽會除企業博覽會設攤徵才，還邀請星巴克及群健有線公司舉辦企業說明會，並安排專業人員提供履歷自傳健診等服務。