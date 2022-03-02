內政部舉辦「外來人士在臺生活諮詢服務熱線改碼」啟用典禮，由部長徐國勇與外國駐臺使領館及商會代表等貴賓共同開通，即日起至6月30日，原「0800-024-111」及「1990」2個號碼維持雙軌制，7月1日之後，統整由「1990馬上幫您」熱線服務，歡迎新住民及外國朋友多加利用。

徐國勇表示，內政部多年來致力營造國際化親善環境，自94年起設置「外來人士在臺生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供新住民及外國朋友即時諮詢服務，服務語言有中、英、日、越南、印尼、泰國及柬埔寨等7種，諮詢項目包括停居留法令、入出境、通譯協助、社會福利、醫療衛生、稅務、交通等生活相關問題外，也因應COVID-19疫情期間，支援1922防疫專線的入出境諮詢服務，話務量迄今已超過60萬通，服務成果良好。

徐國勇指出，為方便社會大眾記憶及運用熱線，內政部移民署於去(110)年邀集相關電信業者，研商熱線號碼簡化作業，1990熱線開通後，將提供使用者更簡便的諮詢方式，而提供的7國語言服務中，中、英、日語為24小時全年無休，越南語、印尼語、泰語及柬埔寨語的服務時段為週一至週五不含國定假日9時至17時。另外也感謝電信業者配合辦理熱線的建置及開通作業。

內政部表示，服務熱線有提供方便的3方通話服務，曾有外國朋友看牙醫時，因語言隔閡無法與醫生溝通，經由客服人員的線上通譯服務，幫助醫生瞭解病患的情況，完成醫療程序，讓外國朋友充分感受到臺灣的友善。

內政部新移民外籍人士徐國勇