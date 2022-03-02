大陸知名連鎖火鍋店海底撈日前在香港交易所發布虧損預警，預估去年整年暴虧近200億，引起市場熱議。如今海底撈經營階層也出現變動，將由有「最強服務生」稱號的楊利娟取代創辦人張勇接任執行長位置。

每日經濟新聞報導，楊利娟進入海底撈後，從最普通的服務員做起，由於工作表現突出，很快就獲得主管賞識，幾乎每半年就能升職一次，1998年楊利娟接管簡陽海底撈第一家老店，成為店長。

2012年起，楊利娟全面掌管海底撈所有門市的營運，並帶領海底撈向海外擴張，在新加坡開了首間海外分店，隔年搶進美國市場，2018年海底撈在香港掛牌上市，楊利娟就與創辦人張勇一同為股票掛牌上市敲鑼。

楊利娟的身價也隨著海底撈企業版圖擴張而成長，更是海底撈四大創辦人之外，少數持有股權的高階主管，去年5月，楊利娟以160億人民幣（約705億台幣）的資產進入《2021胡潤全球白手起家女富豪榜》前50名，同時排名富比士全球富豪榜第1931名。

去年受到疫情與快速擴張帶來的負面衝擊影響，海底撈營運面臨阻礙，去年11月初公告將在年底前關掉300家未達經營目標的分店，今年2月再次發布營運預警，警告去年將虧損38億至45億人民幣（約新台幣167~198億）在此狀況下，海底撈更換執行長，期待能在楊利娟帶領下力挽狂瀾。