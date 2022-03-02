台灣上半年最大的科技電子盛會Touch Taiwan將在四月份開展，次世代顯示技術幕後推手富采投控(3714)也將聯手旗下子公司共同展出。除了展現晶元光電，隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技在Mini LED、Micro LED、感測、電動車、元宇宙以及第三類半導體最新產品與研發成果外，也將整合集團資源，以應用主題專區呈現最佳化合物半導體投資平台的全方位技術力。

富采控股成軍以來備受關注，成軍一年便交出亮眼的獲利成績，各大終端品牌與富采合作的Mini LED產品也受消費者喜愛，本次展會中除了展示已量產的Mini LED應用外，富采也將大幅增加Micro LED技術展出比例，宣示富采在推動Micro LED量產已具備充足的能量。除此之外，富采控股的主題展區也將結合「智慧移動」、「智慧生活」及「元宇宙」三大熱門主題場域，展現產品與技術的全方位布局。

晶電、隆達因合組富采投控而下市，2021年在mini LED開始量產出貨下，2021年合併首年就繳出獲利財報，董事會通過110年度合併財務報告，去年營業收入364.24億元，營業毛利76.18億元，平均毛利率約20.92%，營業利益21.10億元，平均營益率約5.79%，稅前淨利23.63億元，本期淨利18.98億元，歸屬於母公司業主淨利21.78億元，基本每股盈餘3.21元。

富采去年第四季營收98.52億元，僅比去年第三季旺季高峰季減4.6%，衰退幅度低於法說會上所提的雙位數，為2021年單季次高，毛利率20.17%，季減4.6個百分點，營益率7.59%，季減2.6個百分點，獲利4.41億元，季減65%，創去年單季獲利新低，每股盈餘僅0.65元，較去年第三季的1.91元下降，為最近三季新低，獲利季減幅度遠大於營收下滑幅度，獲利遜於預期。

富采董事會決議股利分派，110年第四季度配息2元，公司第1季至第3季未分派盈餘，第4季係發放全年度盈餘，配息率約62.3%。並於5月31日召開111年股東常會，地點位於新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)。

富采周四下午將受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會。外資、自營商連2日買超，投信卻連3日賣超，土洋法人對作，加上大盤頹勢拖累，周三富采股價收跌2%或1.6元，報78.5元。