文創設計旅店承億文旅集團攜手台壽保，進駐亞洲新灣區的高雄總圖BOT案旅館營運，斥資近10億元打造的首間國際星級文創生活酒店「承億酒店」預計秋季試營運，集團將於13、14、21、22日於飯店現場舉辦2梯次大型人才招募會，預估創造近400個工作機會。

高雄亞洲新灣區已發展出高雄世貿會展中心、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心、市圖總館等4大國際指標建築，兼具多元產業人流及豐富商宴住宿需求。其中，高雄總圖會館為市圖總館二期會館，由台壽保斥資約40億元興建地上27樓、地下6樓建物。

高雄承億酒店以「城市閱讀的文化客廳」為主題，將9樓至頂樓的旅館空間打造為五星級文創生活酒店，預計包括234間客房、米其林餐廳及3種主題餐廳、3間不同風格的戶外式景觀酒吧、高空健身房及SPA、酒藏圖書館、並有全球唯一的高空懸眺透明無邊際泳池。

為提前儲備高雄承億酒店人才，承億文旅集團將於3月13～14日及21～22日在高雄承億酒店現場舉辦大型人才招募會，招募包括禮賓接待、專業房務、餐飲服務、行銷業務等各領域近400個職缺，積極招募新血，盼網羅台灣飯店業菁英。

為在國際高端酒店競爭激烈的高雄市場覓得好人才，承億酒店除祭出優於同業1年多9天的創意特休日，更開放任職集團滿2年的內部同仁可申請在全台7處據點輪調，歡迎新世代旅宿從業人員展現工作與旅行兼顧的生活態度，在人才延攬激烈的飯店市場逆勢操作。

承億文旅集團董事長戴俊郎表示，高雄承億酒店為集團繼承億文旅體系外，跨足國際五星級酒店的全新舞台，期待有企圖心、敢於擁抱夢想、且熱愛台灣文化的所有夥伴加入，共同打造屬於台灣的首間文創生活酒店。

2011年創立的承億文旅集團，目前擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道、日月潭潭日月等7處風格主題各異的據點。首次推出的全新五星品牌高雄承億酒店，為集團重要里程碑，並宣示放眼國際向上挑戰決心。

承億文旅集團品牌長簡巧珊表示，集團持續打造環島島鏈旅行計畫，除了今年將開幕的高雄承億酒店外，集團預計明年在台東池上、嘉義仁義潭持續拓點，目標2024年全集團飯店據點達11家、並完成IPO上櫃計畫，會秉持文化創造力持續成長茁壯。