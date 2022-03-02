烏克蘭陷入戰火之後，知名運動員紛紛返國保衛家園，最大咖的是當今世界重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）。烏席克擊敗英國拳王安森尼喬雪（Anthony Joshua）而摘下WBA、IBF、WBO重量級腰帶。他還沒來得及與喬雪打重賽，幾天前就從英國倫敦返回家鄉烏克蘭。

烏席克在IG貼影片說：「俄羅斯人民，如果我們還相信彼此是東正教的兄弟，就別讓你們的孩子侵入我們國家，不要和我們交戰。我想告訴普丁總統（Vladimir Putin），你有能力停止戰爭，請坐下來與我們談話。我們的孩子、妻子、長輩現在都躲進地下室… 請停止戰爭！」

東京奧運空手道銅牌荷魯那（Stanislav Horuna）在個人IG發布影片，他一身戎裝，肩上掛著步槍對鏡頭喊話：「大家好，今天是3月1日，我的生日（33歲）。萬一你們想要送我生日禮物，可以把錢拿去幫助烏克蘭軍隊，然後在你們的個人平台為烏克蘭發聲。謝謝你們，與烏克蘭同在。」

除此之外，烏克蘭職業拳擊名將洛馬琴科（Vasiliy Lomachenko）也加入戰鬥，他幾天在臉書發布自己的戎裝照片，手持步槍宣布加入志願防衛作戰營。洛馬琴科今年34歲，他曾是WBO聯盟3個量級的世界拳王（羽量級、次輕量級、輕量級），去年10月獲得《拳台》雜誌評選為現役世界十大拳擊手之一。