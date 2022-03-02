中國現代國際關係研究院昨指出，美國及其盟友對俄羅斯祭出的經濟制裁很可能無法阻止俄羅斯，且將會因此付出代價。

中國現代國際關係研究院副研究員馬雪昨在該機構微信公眾號發文稱，自2014年俄羅斯因佔領克里米亞而受到制裁以來，俄羅斯已很大程度適應這些制裁。現代國關院是中國國家安全部的直屬事業單位，在中共外交和安全政策上具有發言權。

馬雪認為，2014年以來俄羅斯一直遭受美國主導的制裁，與外界經濟聯繫越來越少。俄羅斯依賴能源出口支撐經濟發展，原材料出口沒有內部複雜且遍佈全球的供應鏈，這使俄羅斯經濟本來就未與全球經濟深度融合。隨著俄羅斯經濟與世界聯繫日益減少，美國製裁的可執行路徑也在減少，效力隨之遞減。

馬雪稱，切斷俄羅斯與環球銀行間金融通信協會（SWIFT）之間的聯繫也將對歐盟造成大致相同的傷害。鑑於對歐洲債務的巨大影響，以及歐盟國家購買俄羅斯石油的現實需要，揮舞SWIFT大棒也是傷敵一千，自損八百的事。

此外，美國對烏克蘭的支持將會增加美國後續的經濟負擔，包括對烏克蘭在內的歐洲盟友的經濟援助，以及為防發生難民危機而進行人道主義援助的龐大開支。若對烏克蘭難民危機處理不當，將有助於俄羅斯通過製造怨恨，破壞北約。歐洲內部關於難民問題的激烈辯論，也可能在關鍵時刻破壞其聯盟的團結。

馬雪認為，美國在對俄羅斯制裁的威脅階段，就將軍事選項排除。這導致其後實施制裁的強制力下降。美國總統拜登一開始就已強調，不會與俄羅斯開戰，這對俄羅斯非常有利，讓制裁成為了唯一選項。同時，這也為俄羅斯尋找替代市場，和第三方國家合作提供了機遇，從而可能規避制裁，削弱了制裁的執行力度。

外媒分析，馬雪發表的上述看法與外界對制裁的反應形成鮮明對比。在俄羅斯中央銀行的外匯來源被切斷後，盧布創下了1990年以來最大跌幅，包括英國石油公司（BP Plc）和荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell PLC）在內的一系列外國公司因金融和聲譽風險而撤出俄羅斯。由於商品買家和金融家的回撤，俄羅斯工業金屬出口已經下挫。