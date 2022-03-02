俄羅斯武力入侵烏克蘭，造成烏克蘭平民流離失所，考試院院長黃榮村今天宣布，將響應外交部於財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，捐出一個月所得，也期盼戰爭早日平息。

為結合政府及民間力量協助烏克蘭難民，外交部透過財團法人賑災基金會成立賑濟烏克蘭專戶，今天起接受ATM 、銀行轉帳，明天（3月3日）起可接受線上刷卡匯款，為期1個月。將由駐波蘭代表處與波蘭政府及其指定的非政府組織切取連繫，將台灣人民的愛心捐款儘速送達，以提供烏克蘭難民最及時的幫助。

考試院院長黃榮村表示，俄羅斯武力入侵烏克蘭，造成烏克蘭平民流離失所，也危及國際社會的和平穩定。在強敵壓境下，烏克蘭人民展現無與倫比的意志力，為了捍衛家園挺身奮戰，令人動容。

他說，身為世界的民主夥伴，台灣理應發揮人道關懷精神，全力協助烏克蘭人民他將響應外交部於財團法人賑災基金會成立的賑濟烏克蘭專戶，捐出一個月所得，略盡棉薄之力，也期盼戰爭早日平息。