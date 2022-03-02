西大墩公園環保節能減碳館模擬圖。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「有故事的地方，是厚實整座城市文化質感的重要基石！」台中市建設局長陳大田表示，西大墩公園環保節能減碳館從市府接受民間捐贈款項計畫為起點，西大墩工程因配合基地內市定「西大墩遺址」範圍進行調整，將設計目標重新定位，以引導民眾建立環保節能與古蹟文物保存價值觀。

台中市長盧秀燕重視孩童福利及教育，由民間捐建的西大墩公園環保節能減碳館，工程期間發現珍貴「西大墩考古遺址」具文化意義，市府透過建築與景觀設計手法重新定位場域，以「環保」為目標，保存重要歷史遺址並結合教育意義，規劃西屯區首座兒運中心，陳大田日前視察施工情況，盼完工後提供市民更豐富的文化體驗與運動場域。

陳大田表示，環保節能減碳館內空間為永續環境，規劃西大墩文化遺址展示區及多功能視聽區，提供市民體驗具歷史教育意義；利用展館西側現有公園草地結合景觀手法加以美化，打造西大墩公園西南側為迷宮花園，經由步道串聯景觀區及未來落成的展館。

建設局表示，本案總樓地板面積約為592坪，包含一樓文化遺址展示空間394坪、二樓兒童運動中心160坪，及頂樓綠化屋頂38坪，為地上2層建物，內容預計於今年6月底完工，再經運動局進行內部裝修，預計於9月舉行啟用典禮，完工後將由運動局維護管理，整個推動過程非常不容易，期盼在各局攜手合作下，成為在地特色休閒場所。