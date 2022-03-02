Research.com公佈2022年電腦科學學校排名及研究人員排名，東華校長趙涵捷、理工學院資訊工程學系教授楊慶隆入列。（東華大學提供／王志偉花蓮傳真）

Research.com公佈2022年電腦科學學校排名及研究人員排名，國立東華大學在台灣各大學院校，排名第9名，東華也有兩位教授入列研究人員排名，包括校長趙涵捷排名在台灣第12名、理工學院資訊工程學系教授楊慶隆排名44名。可看出東華辦校亮眼。

東華大學指出，Research.com是自2014年起提供在電腦科技領域方面究研貢獻可信任數據之重要網站。排名是自Google學術搜尋及微軟知識圖譜(Microsoft Academic Graph)嚴謹篩選超過9724位科學家而獲得。

Research.com採用之統計指標是h-index，計算方法是將被引用的文章按照引用次數排序，引用次數高的排在最前面，引用次數少的排在最後。透過期刊論文被引用的次數 (Time Cited)，可以反映這篇論文對之後研究的影響程度。

一般而言，引用次數愈高者，表示有愈多人參考引用這篇文章，其影響也就愈深遠。

東華大學表示，在校長趙涵捷領導下，不斷追求進步，於全球最佳大學排名，已獲國際肯定，2022 年泰晤士高等教育特刊（THE）世界大學台灣排名並列12名；年輕大學台灣排名並列第6名；QS世界大學台灣排名並列15名。再者，110學年度學士班新生註冊率創歷史新高達100％，破歷年紀錄。

此外，《Cheers》校長互評調查2022 年大學辦學績效成長TOP20，大學排名並列15名，較2021年晉升1名，東華積極認真把學校辦得有聲有色。