三陽工業董事長吳清源今日表示，旗下南陽實業代理的韓國現代HYUNDAI汽車，今年將陸續導入IONIQ 5、STARIA全新車型導入上市、新動力Smartstream 2.0L的Tucson L以及HYUNDAI商用戰略車款 5噸MIGHYT ，預定上市的多款新車、全面配備規格升級，補強乘商車市場需求，今年挑戰全年總銷售成長15％、總台數15000台、連續三年正成長，並在2024年衝刺年販2萬台的目標。

南陽實業透露，年度品牌營運計畫中，規劃一年導入一台電動車，由今日上市的IONIQ 5搶先登場，超快速充電效能、超乎想像的用電方式、超越SUV本質的大空間，以及超未來感視覺設計，HYUNDAI IONIQ 5顛覆對電動車的想像，改變純電生活體驗。第二季還預計引進目前接單已破3500台的國產超前之作 Tucson L Smartstream 2.0L新動力，搶攻90萬以下休旅車入門市場。

IONIQ 5將提供EV400、EV500及EV500 Performance三款車型，即日起接單價145萬元起，是現代旗下IONIQ品牌第一款電動車巨作。南陽總經理徐伯達表示，由於全球都在搶車，南陽今年配額僅120台，預料不到1個月就會完售，但南陽已積極向韓國原廠要求提高配額，希望透過電動車的導入，提高在台整體品牌形象。

商用車方面，已搶先亮相的STARIA預計在5月正式與國人見面，以星艦外型設計、豪華舒適內裝以及七人座商務空間，打造新世代的旗艦級CEO商旅。繼Porter Pro站穩3.5噸級輕商車銷售冠軍後，今年底也將引進MIGHTY新5噸級產品線，鎖定日益蓬勃的跨區物流營業用車市場。

數位體驗方面，南陽實業從顧客角度出發，簡化繁瑣的文書作業流程，上半年將推出電子訂單服務，此外，為提供車主全方位便利的移動服務，下半年將推出整合原廠／車況資訊、租車代步服務、融資貸款等合作服務的「HYUNDAI Car Life 現代移動生活」APP，結合時下最流行的多元消費電子支付，同時導入Hyundai Points點數，包含紅利積點及消費折抵。新建的平台讓消費者出門只需帶手機，從訂車到買車、貸款、養車、租車等服務擁有最便利的數位體驗。