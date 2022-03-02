日本有條件免隔「不含高端」感恩之旅受阻？ 陳時中：等他承認 或接受隔離

日本自3月1日起重新開放短期商務人士入境，並認可台灣「小黃卡」，如接種3劑疫苗將不需隔離，但高端疫苗並未包含在內。衛福部長陳時中表示，「這不是太大的困難」，可以等到日本承認高端，應該為期不遠。對此，宅神朱學恒直言，「因為你們是死忠的，相信可以接受」。

日本台灣交流協會今指出，自台灣入境的民眾，只需要持完整接種3劑疫苗之「小黃卡」即可免除居家隔離，未打滿3劑者則須隔離7天，或是在入境第3天接受PCR檢測，若結果為陰性也可解除隔離。

但日方規定明列疫苗廠牌，第1、2劑須為BNT、AZ、莫德納或嬌生，第3劑廠牌僅限BNT及莫德納；換言之國內第3劑接種AZ，或是前3劑曾接種高端的民眾，將不適用日本「免隔離」政策。

陳時中指出，每個國家都有防疫規定在，「日本並不是排除高端或AZ，而是僅承認莫德納和BNT」，其他像是俄國、大陸的疫苗也沒有在內。

對此，朱學恒今天(2日)在臉書上表示，「因為你們是死忠的，相信可以接受」。網友們也留言回應朱學恒，「問這什麼鬼問題，打的時候就知道了，不要太不滿」、「畢竟是死忠的，沒關係，為了黨隔離，可以的」、「不負責任的說法」、「為了信仰，吃點苦更能表現忠心啊」、「不要再問了，再問下去的人就是『居心叵測』，這樣的心態『大可不必』」。