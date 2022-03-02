「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館因原訂參展藝術家撒古流涉妨礙性自主，台北市立美術館（北美館）在今年1月宣告終止他代表台灣館參展後，今（2）日公告新提案，展覽主題為「不可能的夢」。

北美館公告指出，「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館新提案日前已獲雙年展主辦方通過，展覽主題為「不可能的夢」。「不可能」在此意指「尚未成為可能」，是對現況的描述以及對未來更美好事物、人與世界的希望；這個展覽如同源自創傷的夢境、以及在不同疆域間穿梭遊走的身體與心靈，是一項引動記憶與對話的計畫。

台灣館於1995年首次參展，至今已於義大利普里奇歐尼宮舉辦13屆，本屆將回顧並反思歷來台灣館如何藉由直面歷史、社會和日常迫切議題的多元當代藝術，再現台灣之文化脈絡與觀點。展覽將分為「文獻展示」與「公眾活動」，兩者將因彼此的內容激發更多對話，成為一個召喚記憶（檔案）和存在（活動或事件）的集會平台。「公眾活動」包含五場論壇，由國際策展人派崔克‧佛洛雷斯（Patrick Flores）擔任召集人，台灣策展人徐文瑞、鄭慧華偕同策劃。