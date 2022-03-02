雖然俄羅斯國防部2日宣布，已成功佔領烏克蘭南部大城刻松（Kherson），但烏克蘭官方稍後否認，僅稱該城市遭到包圍。

Kherson now appears to be under Russian control. pic.twitter.com/BTLaNgZyHH — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 2, 2022

不過人在烏克蘭西部利維夫市（Lviv）的「半島電視台」（Al Jazeera）記者西蒙斯（Andrew Simmons）透露，消息稱確實有俄軍士兵出現在刻松街道上；美國「有線電視新聞網」（CNN）也報導，有流出的影片顯示，俄方裝甲車已沿著刻松街道開進市中心，並停在斯沃博迪（Svobody）廣場上。