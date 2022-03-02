不斷更新》俄軍宣稱佔領烏克蘭南部大城刻松 當地現況曝光 17:082022/03/02 中時新聞網 蘇尹崧 、 吳映璠 、 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據稱俄軍裝甲車確實已出現在刻松市中心。圖為遭俄軍攻擊的哈爾科夫。（示意圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Good morning I woke up to this. #Kherson #Ukraine pic.twitter.com/kyfptE2Y4b— Hussain (@1mHussain) March 2, 2022 雖然俄羅斯國防部2日宣布，已成功佔領烏克蘭南部大城刻松（Kherson），但烏克蘭官方稍後否認，僅稱該城市遭到包圍。 Kherson now appears to be under Russian control. pic.twitter.com/BTLaNgZyHH— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) March 2, 2022 不過人在烏克蘭西部利維夫市（Lviv）的「半島電視台」（Al Jazeera）記者西蒙斯（Andrew Simmons）透露，消息稱確實有俄軍士兵出現在刻松街道上；美國「有線電視新聞網」（CNN）也報導，有流出的影片顯示，俄方裝甲車已沿著刻松街道開進市中心，並停在斯沃博迪（Svobody）廣場上。 王鳴中快評》從俄烏戰爭看台灣兵役制度 俄烏戰爭將有驚人發展？媒體人預言2大結局：恐失控引爆 #刻松 #烏克蘭 #俄羅斯 #俄軍 #佔領 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏談判卡在這？媒體人一篇文戳破「他們」內心盤算 13:372022/03/02 政治 核戰快爆發？！俄學者曝普丁送家人進西伯利亞地下碉堡 09:552022/03/02 國際 《泰晤士報》普丁聘400傭兵 擬暗殺烏總統 04:102022/03/02 焦點要聞 名家觀點》陸社科院專家：俄烏衝突 烏克蘭顯然挺住了 且多了信心 11:022022/03/02 兩岸 《國際政治》首次國情咨文 拜登對俄羅斯下禁飛令 11:082022/03/02 財經 拜登認了「堅決不出兵烏克蘭」 台網友一句神回酸度爆表 12:202022/03/02 政治 頭條揭密》俄烏戰局意外呈現膠著 焦急的普丁面臨何種風險？ 04:042022/03/02 政治 品觀點｜國情咨文制裁俄羅斯只限經濟 施政重心是抗通膨、防疫 15:202022/03/02 國際 品觀點｜俄軍已攻擊民用設施 中共低調想謀求平衡 12:282022/03/02 國際 支援烏克蘭！朱立倫：黨務一級主管捐1個月所得 14:392022/03/02 政治 陸國安部研究機構：美及盟友制裁俄羅斯將有反作用 16:542022/03/02 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。