近年政府努力向下扎根體育人才培養，其中台中市政府積極推廣迷你足球，2020年起就率先全國推動足球深耕計畫，今年攜手中華民國校園社區運動聯盟協會，辦理「2022社區足球深耕計畫—幼童足球指導員前進校園暨足球節計畫」，引進專業指導員與國際足球教材，鼓勵孩童參與足球運動。

台中市運動局長李昱叡表示，這項計畫預計從今年3月14日起實施，進入台中基層國小及幼兒園巡迴教學，扎根迷你足球運動，歡迎各校踴躍參加，共同培養幼童健康運動習慣。

台中市運動局強調，台中市長盧秀燕重視兒童運動發展，上任後指示首度引進迷你足球運動，致力推廣台中基層足球運動風氣，辦理多項包括「國民小學迷你足球賽」、「台中女子足球節」、「台中市偏鄉校園社區足球扎根計畫」等多項活動，今年6月也規劃辦理「台中市社區足球節」，透過比賽遊戲激發幼童對迷你足球的興趣，深耕足球運動人口。