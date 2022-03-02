近期俄羅斯宣布攻打烏克蘭震驚全世界，更嚴重影響烏克蘭人民安危，許多網紅陸續在社群平台更新家鄉慘況；知名網紅夫妻「我與我的烏克蘭老婆Tanya」不久前才分享對烏俄戰爭的看法，最近轉貼人在烏克蘭的正妹舞者Vlastelina Bilous自拍求救影片，目睹俄軍在大街上射殺老人，讓她崩潰喊「不想死」。

來自烏克蘭的網紅Tanya昨（1）日在臉書粉專發文，轉發跟她同樣來自烏克蘭的前舞者同事Vlastelina Bilous的求救影片，Tanya也很心疼很有才華的Vlastelina Bilous，打算回家鄉繼續舞蹈生涯，卻遇到無情戰火發生。

知名網紅夫妻「我與我的烏克蘭老婆Tanya」最近轉貼人在烏克蘭的正妹舞者Vlastelina Bilous自拍求救影片，目睹俄軍在大街上射殺老人，讓她崩潰喊「不想死」。(圖/ 摘自臉書我與我的烏克蘭老婆Tanya)

Vlastelina Bilous的影片中，透露烏克蘭已經將近400人死亡，她親眼目睹俄羅斯軍隊有多殘忍，「這些俄羅斯惡魔在大街上射殺老人，一整車的家庭，在街上的平民百姓、兒童或婦女，都被殺掉」；她也說她只想要跳舞、喜歡這件事情，不懂政治，現階段她最清楚的是「我不想死」。

而Vlastelina Bilous在最後也拜託看到影片的每個人，希望大家能了解烏克蘭的民眾有多迫切結束這場戰爭，也請網友們幫忙烏克蘭發聲，阻止這場瘋狂又無情的「殺戮」，她也引用已故世界巨星麥可傑克森說過的話，「如果你想要讓世界變得更好，就從鏡子裡的那個人做起，我請求你成為你鏡子中做出改變的那個人」。