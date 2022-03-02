屈中恆日前上談話節目《一袋女王》錄影，分享有次過年前去澳門玩，因賭場喝啤酒不用錢，他每天跟劉亮佐玩到深夜才回房睡，沒想到在賭場熬夜久坐，又喝下太多啤酒，導致原本就有痔瘡的他在第三天時發作，回程在飛機上只能側坐很不舒服，回台後趕緊找佩甄的醫師老公幫看診，當時痔瘡已經開始在流膿，竟被醫師虧說：「屁股不是這樣玩的」，一番奇葩患病診療經歷笑翻在場來賓。

屈中恆與黃小柔跟3位護理師日前上衛視中文台《一袋女王》，分享醫院遭遇的奇葩事件及身心受創的親身經歷。屈中恆說有一年過年前想說過年出國人太多，他就帶全家人及劉亮佐、趙小僑夫妻同行，到澳門來個四天三夜遊。白天眾人到澳門景點四處遊玩，晚上大人們則去飯店樓下賭場玩吃角子老虎，他跟劉亮佐都會玩到深夜再回房睡，加上賭場的啤酒不用錢，兩個大男人邊玩邊喝好暢快愜意。沒想到玩到第三天時，屈中恆竟因為久坐、喝太多啤酒加上熬夜，導致原本就有痔瘡的他屁股開始不對勁，回程的飛機上只能側著一邊屁股坐，如坐針氈相當不適。

屈中恆回到台灣後已經是小年夜，除夕、過年、初二回娘家接踵而來，忙到他根本沒時間看醫生，拖到年初三屈中恆實在已痛到不行，老婆Vicky想說可以求助佩甄的醫師老公，屈中恆很歹勢地在電話中說明來意，佩甄老公也請屈中恆趕快到他們家好幫他看看。屈中恆說當晚9點趕到，剛說完「新年快樂」馬上就脫褲子跟佩甄老公「袒裎相見」，佩甄老公一看發現屈中恆已經有膿在滴，原來是「肛門瘻管」，說這個要馬上處理，還好佩甄老公當下趕緊聯絡熟識的醫院，把屈中恆連夜送進開刀房手術，從大年初三深夜開到初四。

屈中恆說，初四那天醒來後，主治醫生帶著年輕醫師以及三、四個護士，到病房看他復原情況並換藥，換藥時屈中恆曲腿側躺，內褲脫到膝蓋處，屈中恆回想當時光屁股已經夠難為情了，換藥時傷口被碰觸時更讓他痛到哀哀叫，雖然醫師跟護士都很專業沒笑出來，但當下他真的是既痛又害臊。而出院前一天主治醫師還虧屈中恆說：「麻煩你們那個孫鵬不能再這樣玩了，屁股不是這樣玩的」，原來醫生以為他的肛門瘻管是被孫鵬「童子拜觀音」造成的，讓他聽了哭笑不得。節目現場護理師補充說，肛門瘻管如果不趕快處理，最嚴重可能會發生敗血症，不可輕忽。