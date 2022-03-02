台北頂級Ａ辦市場供不應求，近年持續上漲，實價租金正式突每坪5000元大關，根據最新實價登錄顯示，台北101大樓去年12月高樓層80樓，月租金145.6萬元、每坪租金5000元，不僅創下台北101大樓新高，也刷新台北辦公大樓租賃實價新高記錄，台北市頂級A辦大樓的租金天花板又往上拉高。

據悉，該租方為外商金融業者。根據實價登錄顯示，目前台北已有包括等「台北101大樓」、「南山廣場」、「國泰置地廣場」、「信義經貿大樓」、「新光信義金融大樓」等五個A辦實價單價突破每坪4000元大關，近年完工的新A辦「南山廣場」、「國泰置地廣場」高樓層分別有每坪4672元、4568元的高價，不過台北101大樓雖然老齡相對較老，不過挾地標大樓優勢，日前高樓層實價單價首度站上每坪5000元大關。

從101大樓歷年的租金變化，可看出北市A辦市場近年漲勢，2017年2月同樣高樓層80樓，月租金每坪3803元，從2019年逐漸出現每坪4千元以上租賃案，去年中高樓層租金達每坪4200元，去年底景觀條件較好的超高樓層80樓，租金成交已經達到每坪5000元新高，近五年來的租金調漲幅度超過三成。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，頂級A辦大樓租金水準較高，主要租客包括外商企業、熱門新創產業、共享辦公室、金融業等，願意承擔較高租金，換取進駐信義計畫區指標大樓的機會，而頂級A辦大樓租金持續走高，反映這種需求強勁，背後也與台灣市場受到國際企業重視有相當關係。

根據信義全球資產統計，台北市各主要辦公商圈中，信義世貿商圈商辦租金漲幅明顯，顯示信義計劃區頂級商辦聚落地位更形確立，十年前台北市辦公平均租金每坪1921元，去年已達每坪2351元，十年漲幅約22.4％；而信義計劃區十年前平均租金每坪2563元，去年達每坪3295元，十年漲幅為28.6％。