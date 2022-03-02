新竹科學園區1日發生電壓驟降，台電指出，在1日下午3點18分，因161kV特高壓用戶廠內自備主變壓器故障，由於輸送電量高，變壓器故障後引起鄰近電網電壓擾動，電壓驟降持續時間約0.1秒，台電供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電，各用戶之供電亦未中斷。但部分用戶設備因壓降啟動保護進而跳脫，恢復時間則視各用戶內部作業程序，而有所不同。

台電說明，電網互相融通，一旦其中一處發生異常，便會對於電網的電壓產生擾動影響，輸送電量大的用戶若發生故障，則會對電網電壓造成影響。1日發生故障的用戶自備變電所內主變壓器，其功能是由台電電網引接電力供應至用戶自備變電所內，以提供廠區用電，當主變壓器故障時，引起的故障電流就會造成鄰近的電網電壓短暫降低，即所謂的電壓驟降。昨日電網壓降僅0.1秒，台電雙迴路仍持續供電。

台電表示，科技大廠由於生產特性緣故，對電力穩定要求較一般用戶更高，通常依照自我需求設有保護機制，例如裝設不斷電系統設備（UPS），遇到事故可迅速自行供電，或降低外界電壓干擾。以此次事件為例，安裝不斷電系統設備覆蓋率較高的用戶，所受影響程度較低。

台電表示，台電對於產業供電穩定均力求周延，除針對竹科園區建置雙迴路互為備援供電，並依規定維護電力設備，戮力防制事故發生，惟電力系統仍難免因天然災害、外物碰觸、供電設備及用戶設備故障等因素，引起電壓驟降之情形，在電業經營上無法完全避免。台電將持續與園區用戶說明並加強宣導，鼓勵用戶共同強化系統設備，降低電壓擾動影響。