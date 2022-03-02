家庭是許多人的避風港，只要回到家裡就會覺得安心又溫暖。《搜狐網》命理專欄發文分享，金牛座、處女座、巨蟹座的女性，願意為了家庭無條件犧牲奉獻，而且不求任何回報。

1、金牛座

金牛女比較傳統、務實，在選擇對象的時候，會先綜合各方面條件，最後挑出最適合結婚的另一半，再加上她們倔強的個性，不管婚後生活如何，她們都會硬著頭皮走下去，將所有的熱情、能量都貢獻給家庭，同時也因為太過重視家庭而忽略了自己，往往她們的付出會被視作理所當然。

2、處女座

處女女不只對於生活有一套高標準，對於要一起度過下半輩子的對象，眼光也非常高，希望有一個穩定的家庭生活，有時候另一半會被她們的高標準，壓到喘不過氣來，但這表示你在她們心中佔有一席之地，如果是陌生人，她們根本懶得理你，再加上處女女是典型的刀子嘴豆腐心，常常嘴上嫌棄，但早就幫你把事情全處理好了。

3、巨蟹座

巨蟹女本身就對家庭非常渴望，家庭是她們的避風港、最安全的地方，所以她們願意花費大量的時間和精力去經營家庭，努力扮演好妻子、媽媽的角色，就算有委屈也只會一個人承受；但久而久之，另一半會將一切當成理所當然，開始不珍惜彼此的感情，讓巨蟹女十分受傷，想不透自己哪裡做錯了。