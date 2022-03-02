中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增49例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入，其中20例為航班落地採檢陽性。

桃園新增2例本土個案20682、20683，都是米迪幼兒園群聚衍生，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案。

今日新增47例境外移入個案，分別為越南8例，美國及印尼各5例，印度4例，澳大利亞及香港各2例，新加坡、德國、馬來西亞、帛琉、南非及泰國各1例移入，另15例調查中。入境日介於今年2月6日至3月1日。

另外，日本自3月1日起邊境放寬，開放商務人士入境日本，自台灣入境持小黃卡且接種3劑疫苗，不須居家隔離，若為打滿3劑或施打的非日本認可的新冠疫苗，則需居家隔離7天，入境第3天自行PCR或快篩陰性，日本厚勞省確認無誤即可解隔。

日本政府認可接種過的疫苗種類，第1、2劑須為輝瑞BNT、AZ、莫德納、嬌生；第3劑則須符合輝瑞BNT、莫德納。

高端疫苗不在日本認可名單之內，指揮官陳時中表示，各國都有自己的防疫規定，第3劑疫苗並非排除高端，而是僅承認輝瑞BNT與莫德納疫苗。