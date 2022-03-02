由於全球加速減碳腳步，讓供應鏈對於綠電需求更大，但企業反應綠電買不到。經濟部標檢局2日表示，綠電不是買不到，而是相關程序過於冗長，因此正在討論簡化程序。

經濟部標檢局召開「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，會議將在7日至9日召開，標檢局說，這次會議是亞太經濟體共同尋求與討論再生能源憑證發展的最佳實踐方案，期望透過此次交流平台的建立，協助APEC成員經濟體從中獲益，帶動區域及企業邁向能源轉型，實踐永續發展。