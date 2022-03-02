企業買不到綠電 經部：將簡化程序 17:092022/03/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球加速減碳腳步，讓供應鏈對於綠電需求更大，但企業反應綠電買不到。經濟部標檢局2日表示，綠電不是買不到，而是相關程序過於冗長，因此正在討論簡化程序。 經濟部標檢局召開「APEC跨能源與標準主題論壇」記者會，會議將在7日至9日召開，標檢局說，這次會議是亞太經濟體共同尋求與討論再生能源憑證發展的最佳實踐方案，期望透過此次交流平台的建立，協助APEC成員經濟體從中獲益，帶動區域及企業邁向能源轉型，實踐永續發展。 鼓勵高雄亞灣5G AIoT產業「群聚」 6年租金補貼專案延長 《證交所》富邦、國泰二檔ETF指數獲資格認可 #全球 #綠電 #買不到 #標檢局 #簡化 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看守淺山生態系 蝴蝶衛兵潛力無窮 10:312022/03/02 生活 充電起飛 未來移動商機強強滾 04:102022/03/02 投資理財 《產業》英商科能助攻 互太紡織啟動數位轉型 08:522022/03/02 財經 台灣大領投 萬里雲獲近4億C輪募資 10:332022/03/02 財經 集保2月21日上線境內ESG基金專區 資訊服務再進化 10:002022/03/02 財經 《國際金融》戰火燒旺能源價 歐元貶21月低 10:512022/03/02 財經 亞果遊艇集團號召國際建築師 共創澎湖永續青灣 11:252022/03/02 財經 工商團體：燃氣發電比過高 居檢應差異化管理 能源、防疫政策有待調整 04:102022/03/02 財經要聞 集保IR平台升級 導入S＆P ESG數據 04:102022/03/02 證券．權證 女性長命 壽險業籲存5錢 04:102022/03/02 投資理財 蔡英文：穩供電 碳費徵收以大帶小 04:102022/03/02 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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