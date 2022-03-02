麻辣火鍋店商標爭議 老鼎旺川味鍋物判還995萬元 17:132022/03/02 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麻辣火鍋店商標爭議，老鼎旺川味鍋物遭高院更一審認定違約，判還995萬元顧問報酬。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎旺麻辣鴛鴦火鍋2015年由曹姓及林姓經營者簽約，林按月給付17萬元顧問報酬給曹，但其子女不得經營及主張任何權利，之後曹家開設老鼎旺川味鍋物麻辣火鍋店，林家提告，台灣高等法院更一審判曹須返還顧問報酬計995萬3736元。可上訴。 更一審認為，「鼎旺」商標之使用是雙方協議書所指鼎旺小吃店之「一切經營範圍」，曹向智財局搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標，違反協議書約定，林家請求返還已受領之顧問報酬，為有理由，判決曹家須全數返還。 築間進軍桃園 開首家自助吧鍋物 最強寒流加持 石二鍋單日進帳衝破千萬 #鼎旺 #商標 #川味 #麻辣火鍋 #鍋物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 築間餐飲集團進軍桃園 開設首家新型態鍋物店 22:292022/02/16 生活 谷愛凌熱燒到A股 名稱沾邊漲3成 04:102022/02/11 焦點新聞 《觀光股》王品寒流進補 石二鍋業績單日破千萬 17:392022/02/21 財經 《國際產業》申請商標McMetaverse 麥當勞進軍元宇宙 16:482022/02/10 財經 超市量販拼辣味 全聯火鍋湯底寒流賣10萬包 20:422022/02/22 生活 築間餐飲集團插旗新竹 進駐三品牌征服竹科人的胃 18:072022/02/10 財經 春節連假搶客！這一鍋旗下3品牌祭限定優惠 18:342022/01/26 生活 全聯常溫湯底熱銷 港星插一腳 04:102022/02/23 產業特刊 谷愛凌商標被註冊引熱議 律師：或將受罰 10:362022/02/10 兩岸 台式火鍋打造台味客家鹹湯圓 搶攻鍋物市場 16:232022/03/01 生活 大陸國家知識產權局：駁回冰墩墩、谷愛凌等429件商標註冊申請 11:172022/02/14 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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