鼎旺麻辣鴛鴦火鍋2015年由曹姓及林姓經營者簽約，林按月給付17萬元顧問報酬給曹，但其子女不得經營及主張任何權利，之後曹家開設老鼎旺川味鍋物麻辣火鍋店，林家提告，台灣高等法院更一審判曹須返還顧問報酬計995萬3736元。可上訴。

更一審認為，「鼎旺」商標之使用是雙方協議書所指鼎旺小吃店之「一切經營範圍」，曹向智財局搶先註冊「鼎旺」、「老鼎旺」商標，違反協議書約定，林家請求返還已受領之顧問報酬，為有理由，判決曹家須全數返還。