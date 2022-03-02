蔡英文總統2日上午10點接見美國總統特使團，她向美方代表示，中國對台海軍事威脅不斷升高，這更凸顯台灣在國際與區域安全上的角色，以及國際民主社群必須更加緊密團結。

蔡英文強調，（台海）區域穩定安全不是單一國家的課題，烏克蘭危機展現民主國家間的相互合作、積極作為至為關鍵，「對台海和區域安全威脅，期待區域各方能有緊密合作，共同壓制各種型態衝擊安全的行中為，維持區域安全穩定」。間接呼籲美日韓等第一島鏈國家和台灣一起「壓制」中國在台海的軍事威脅。

總統府現場直播蔡英文接見美國特使團的過程；蔡英文一開頭就強調，正逢烏俄衝突關鍵時刻，拜登政府派訪團來台，不僅是對台美夥伴關係重視，更展現台美關係堅若磐石。

在強調台灣在地緣政治的重要性後，蔡英文話鋒一轉提到，當前，中國對台海以及區域的軍事威脅持續升高，不論是打壓台灣的國際空間，或是透過認知作戰、操作錯假訊息，來分化台灣內部、侵蝕我們的民主，這些動作沒有一天停止。

蔡英文也感謝拜登政府，以實際行動，依據《台灣關係法》以及「六項保證」，履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛能力；她指出，拜登政府上任後批准的兩項軍售案，以及代表團的到來，就是最明顯的例證。

蔡英文提到，上個月，拜登政府公布最新的「印太戰略」，指出台灣是印太地區重要夥伴；她要告訴大家，堅守在民主前線的台灣，不只是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴，而擁有更多國際支持與參與的台灣，將會更具韌性，對世界的自由和美好會有更多的貢獻。

美國特使團團長、參謀首長聯席會議前主席穆倫（Michael Mullen）在致詞時則強調，不僅在台灣，同時在這個日益重要的區域（台海），維持和平與穩定的重要性已更甚以往；本次代表團來台，反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持，維護臺海和平與穩定，不僅符合美國的利益，也符合全球利益。

穆倫強調，美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式，和平解決兩岸議題；他希望，透過本次訪團的拜會，向蔡總統及台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，「美國堅定維持承諾。」