美國國務院於當地時間周二（3月1日）提升對香港的旅遊警示至第4級，建議民眾不要前往香港，稱「鑑於香港的新冠防疫限制措施及任意執法，家長和兒童在當地可能面臨被分開的風險，嚴重影響旅遊及公共服務」。
美國國務院在旅遊警示中呼籲民眾，前往大陸或香港都要三思，並指當地政府防疫清零政策，嚴重影響旅遊及公共服務。美方建議所有旅客準備好抵港後，會被帶到指定地方隔離14天，期間會強制每日接受檢測，不准他們離開房間；一旦確診，將被送到指定的醫療機構，與美國的做法明顯有異；即使完成檢疫，仍可能面臨額外隔離、檢測及限制行動。
美國疾病控制及預防中心（CDC）目前對大陸的旅遊健康風險定於第1級，2月28日把香港從第1級的低風險，提升至第3級的高風險，但未達最高級別的第4級。CDC指出，如果民眾完成獲當局批准認可的新冠疫苗接種，染疫及患上重症的風險將會減低。
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