烏克蘭意志令人感動 翁章梁捐出一個月所得 17:252022/03/02 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 剛獲民進黨提名競選連任嘉義縣長的翁章梁也宣布捐出1個月所得支持烏克蘭人民。（取自翁章梁臉書∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭與俄羅斯戰事延燒，繼稍早蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌拋磚引玉，捐出1個月所得支持烏克蘭後，剛獲民進黨提名競選連任嘉義縣長的翁章梁也宣布捐出1個月所得支持烏克蘭人民。 翁章梁在臉書表示，這幾天我們看到烏克蘭人民團結堅韌的意志，挺身捍衛自己的國家，他們的決心讓全世界看見烏克蘭意志，讓人感動，所以他個人捐1個月所得響應捐款。 賑濟烏克蘭 考試院長黃榮村捐出一個月所得 在台烏克蘭人 可無限期延長居留 #烏克蘭 #翁章梁 #俄羅斯 #所得 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏克蘭喊話 庫克聽到了 蘋果停售在俄所有商品 08:582022/03/02 財經 賑濟烏克蘭專戶成立 外交部歡迎國人踴躍捐款 15:172022/03/02 政治 烏克蘭撤僑專車再抵波蘭 尚有9人滯留 14:192022/03/02 政治 烏克蘭正妹舞者目睹「俄軍街上射殺老人」 崩潰求救：我不想死 17:102022/03/02 娛樂 美驅逐12名俄駐聯合國外交官 04:102022/03/02 焦點要聞 戰火無情 屏縣長潘孟安捐1個月所得挺烏克蘭 16:082022/03/02 政治 拜登認了「堅決不出兵烏克蘭」 台網友一句神回酸度爆表 12:202022/03/02 政治 身為參戰勇士家人 李英愛捐260萬濟烏 04:102022/03/02 娛樂新聞 影／談烏克蘭一句話蘇貞昌批「不倫不類」 網打臉：拿掃把打仗才是 13:342022/03/02 政治 烏克蘭有華人中槍受傷 中使館提醒：遠離軍人和軍事目標 15:202022/03/02 兩岸 烏俄戰火 蔡英文：成立援救烏克蘭捐款專戶 14:042022/03/02 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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