烏克蘭與俄羅斯戰事延燒，繼稍早蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌拋磚引玉，捐出1個月所得支持烏克蘭後，剛獲民進黨提名競選連任嘉義縣長的翁章梁也宣布捐出1個月所得支持烏克蘭人民。

翁章梁在臉書表示，這幾天我們看到烏克蘭人民團結堅韌的意志，挺身捍衛自己的國家，他們的決心讓全世界看見烏克蘭意志，讓人感動，所以他個人捐1個月所得響應捐款。