富邦悍將2日與樂天桃猿進行自辦熱身賽，郭俊麟首度在熱身賽先發，他用33球投2局、失1分，最快球速143公里，最終富邦以0比6遭到完封。
被教練團點名有望爭取開季一軍先發輪值的郭俊麟，今天首度在熱身賽出賽，面對首名打者陳晨威，第1球就被敲出安打，1出局後保送陳俊秀，又被朱育賢敲安失掉1分，
第2局郭俊麟續投，雖然先保送馬傑森，但靠著守備幫忙化解危機，總計共投33球，被敲2支安打、投出2次保送、失1分，最快球速143公里，今天球種主要以速球為主。
富邦悍將2日與樂天桃猿進行自辦熱身賽，郭俊麟首度在熱身賽先發，他用33球投2局、失1分，最快球速143公里，最終富邦以0比6遭到完封。
被教練團點名有望爭取開季一軍先發輪值的郭俊麟，今天首度在熱身賽出賽，面對首名打者陳晨威，第1球就被敲出安打，1出局後保送陳俊秀，又被朱育賢敲安失掉1分，
第2局郭俊麟續投，雖然先保送馬傑森，但靠著守備幫忙化解危機，總計共投33球，被敲2支安打、投出2次保送、失1分，最快球速143公里，今天球種主要以速球為主。
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