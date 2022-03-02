由於太陽光電裝置量持續增加，外界擔心太陽光電板廢棄回收造成問題，經濟部2日表示，我國已有太陽光電模組回收機制，並規範設置者預繳交模組回收費用（1000元/瓩），納入環保署成立之模組回收基金，再委由專業處理機構負責進行回收與利用，未來將持續與環保署滾動檢討，精進回收與利用機制。太陽光電是乾淨永續的再生能源，我國建置太陽光電發電設施所用光電模組都是符合國際標準（IEC），具有可靠度及耐久性，可耐用20年以上，且發電效率仍保有80％。因此優惠躉售台電公司20年期滿後，原有系統仍可發電自用、售電予民間企業或台電公司，亦可更換更高效率的光電模組永續經營，避免原有案場閒置。

針對光電板的回收，已與環保署建立模組回收與利用機制，已成立模組回收基金，規範設置者預繳模組回收費用（1000元/瓩），且每片模組都有編號及列管，當光電業者或案場所有權人需要排除廢棄模組時，可撥打環保署模組回收諮詢專線（03-582-0009），即有專人協助清運。此外也透過持續開發再利用技術，將模組破碎分離之玻璃、金屬、塑膠等，以高值化處理技術提高回收率及其效益。

目前環保署已有核可多家拆卸清除案場廢棄太陽光電板，以及拆卸材料回收再利用業者，可上環保署「許可核發證照查詢」網站，於廢棄物代碼（細碼）中輸入廢太陽光電板之「一般事業廢棄物」代碼D-2528查詢。經濟部進一步說明，電力為民生不可或缺要素，再加上國際大廠對供應鏈的減碳要求，綠電已成為產業提升國際競爭力的關鍵來源。為持續發展綠電，光電案場在20年躉購期滿後仍可繼續發電不需拆除，若須拆除亦有相關回收與利用機制。此外，更鼓勵於原址重建發電設備，更換效率更高之模組，讓綠電永續發展，達成淨零碳排之目標。

經濟部最後表示，根據外界所提之議題及建議，將會滾動修正持續精進，於發展綠能同時兼顧環境永續。